Дочь первого космонавта США Лора Шепард полетит в космос на корабле New Shepard

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Дочь Алана Шепарда, первого в США космонавта, совершившего суборбитальный полет, станет одной из шести пассажиров космического корабля New Shepard американской компании Blue Origin. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном во вторник на сайте компании.

"Экипаж для предстоящего <...> полета 9 декабря будет включать в себя двух почетных гостей и четверых [туристов], оплативших [путешествие]. Среди гостей будут соведущий шоу Good Morning America ("Доброе утро, Америка" - прим. ТАСС) Майкл Стрейхэн и Лора Шепард Черчли, старшая дочь Алана Шепарда, первого американского космонавта", - указано в заявлении.

Как уточнила компания, полет оплатили филантроп Дилан Тейлор, инвестор Эван Дик, предприниматель Лейн Бесс и его сын Кэмерон Бесс. "В ходе девятнадцатого полета впервые сразу шестеро космонавтов отправятся в космос на борту New Shepard". - добавили в компании.

В заявлении сообщается, что запуск запланирован на 09:00 по местному времени 9 декабря (18:00 по мск) со стартовой площадки космодрома на западе Техаса.

20 июля 2021 года компания Blue Origin успешно осуществила первый суборбитальный полет корабля New Shepard с пассажирами на борту, среди которых был Безос.