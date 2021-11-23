Министр обороны КНР заявил, что Россия успешно противодействует военным угрозам США

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Россия успешно противодействует военным угрозам США, демонстрирует высокий экономический рост, достигла больших успехов в борьбе с коронавирусом, заявил министр обороны Китая Вэй Фэнхэ в ходе рабочей встречи с главой военного ведомства РФ Сергеем Шойгу во вторник.

"В России мы также видим очень благоприятную тенденцию в развитии социально-экономической области. Вы достигли больших успехов в борьбе с коронавирусом. Успешно противодействовали давлению и сдерживанию со стороны США, а также военным угрозам со стороны США", - сказал Вэй Фэнхэ в ходе переговоров, которые прошли в режиме видео-конференц-связи.

"Мы знаем, - продолжил он, - что предполагаемый экономический рост России за текущий год составляет примерно 4,7%. Мы, конечно, в качестве ваших больших друзей очень рады таким успехам".

Министр подчеркнул, что его страна "в этом особенном году", когда отмечалось 100-летие Коммунистической партии Китая, также достигла "особых успехов". "Мы полностью противостояли давлению и сдерживанию со стороны США. Мы преодолели последствия от коронавируса. И мы также восстановили экономический рост", - сказал Вэй Фэнхэ.

Совместное противостояние США

США предпринимают против Китая такие же агрессивные действия в военной сфере, тактику сдерживания, как и против России, обе страны совместно противостоят Вашингтону, заявил Вэй Фэнхэ.

"Только что товарищ министр сказал про военные угрозы, давление и сдерживание со стороны США против Российской Федерации. США также предпринимает такие действия и против Китая. Я полностью согласен с вашими оценками", - сказал Вэй Фэнхэ.

Он отметил, что в этом году КНР и РФ отмечали 20-летие со дня подписания договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Китаем и Россией.

"И мы отмечаем огромное плодотворное сотрудничество во всех областях. Особенно - стоя перед лицом безумного сдерживания и давления со стороны США, Китай и Россия сплочены вместе как великая гора. Наша дружба нерушимая. Мы вместе противодействовали гегемонии со стороны США, выступаем против фальшивого демократического режима США и фальшивого мультикультурализма, а также проявлений холодной войны в новой форме. И таким образом мы показали наши взаимоотношения лучше, чем союзнические", - констатировал министр обороны КНР.

Он подчеркнул, что "полностью согласен с высокой оценкой уровня российско-китайского сотрудничества в военной сфере". "Я также поддерживаю ваше видение военной угрозы для наших стран со стороны Соединенных Штатов Америки", - сказал Вэй Фэнхэ.

Министр обороны КНР подчеркнул, что "текущий год имеет особое значение для двусторонних отношений", отметив, что благодаря личному руководству лидеров двух стран "китайско-российские отношения развиваются на самом высоком уровне и служат образцом для стратегического взаимодействия в XXI веке".