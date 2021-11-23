Межправкомиссия России и Сирии пройдет в декабре в арабской республике

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 ноября. /ТАСС/. Заседание российско-сирийской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству пройдет в декабре на территории арабской республики. Об этом сообщил во вторник посол Сирии в РФ Рияд Хаддад на встрече с губернатором Ростовской области Василием Голубевым.

"Мы с другими дружественными странами, конечно, в авангарде РФ, пытаемся расширить планку развития экономического сотрудничества. И в ближайшее время будет проведена межправительственная комиссия на территории Сирийской Арабской Республики - в следующем месяце, - где будет подписано очень важное соглашение по расширению торгово-экономического сотрудничества", - сказал он.

Посол добавил, что работа над этим соглашением идет уже на протяжении трех месяцев.

В конце июня вице-премьер РФ Юрий Борисов, являющийся сопредседателем межправкомиссии, сообщил журналистам, что на очередном заседании планируется подписать соглашение между Россией и Сирией в сфере торгово-экономических отношений. По его словам, в первую очередь документ будет касаться взаимодействия в области промышленности, энергетики, восстановления инфраструктуры Сирии.