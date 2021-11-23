В Грузии сторонники Саакашвили выстроились в живую цепь в честь годовщины "революции роз"

ТБИЛИСИ, 23 ноября. /ТАСС/. Члены оппозиционной партии "Единое национальное движение" и ее сторонники выстроились в Тбилиси в живую цепь в связи с 18-й годовщиной так называемой революции роз, в результате которой Михаил Саакашвили пришел к власти в 2003 году. Прямую трансляцию с демонстрации во вторник ведет грузинский телеканал Mtavari Arxi .

"Сегодняшний день не только символичный. Я думают, никому не чуждо то явление, которое произошло 18 лет назад. Страна стала государством. После этого явления государство нашло свое место на карте мира. Наша жизнь изменилась в лучшую сторону по всем направлениям. Появилась перспектива, в том числе и был побежден криминал, что считалось невероятным до 23 ноября 2003 года", - сказал глава "Национального движения" Ника Мелия, который вместе с сыном Сандро пришел на митинг.

Участники акции протянули цепь от площади Свободы, через проспект Руставели к площади Республики, которая ранее называлась площадью Роз. У многих в руках флаги Грузии и США. Они стоят на разделительной линии автомобильной дороги, при этом движение не перекрыто. На месте дежурят сотрудники патрульной полиции.

Утром во вторник сторонники Саакашвили устроили мирный митинг и в городе Гори, где в военном госпитале проходит лечение бывший президент.