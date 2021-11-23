ВАРШАВА, 23 ноября. /ТАСС/. Власти Польши наблюдают сокращение потока мигрантов в Белоруссию. Об этом заявил во вторник премьер-министр республики Матеуш Моравецкий на пресс-конференции в Будапеште по итогам встречи глав правительств Вишеградской группы (Венгрия, Польша, Словакия, Чехия).

"Наше координированное дипломатическое наступление уже приносит позитивные эффекты", - оценил он, назвав среди таких действий переговоры с Ираком, Турцией, Узбекистаном. "Это приводит к тому, что объем прибытия новых мигрантов в Белоруссию стал намного меньше, чем на пике этой волны миграции около месяца назад, две-три недели назад", - сказал он.

"Это важно. Это первый шаг для того, чтобы разрядить этот спровоцированный Белоруссией кризис", - указал глава польского правительства, назвав текущую ситуацию на границе не миграционным, а политическим кризисом, элементом давления на ЕС и его дезинтеграции. "Поэтому мы мобилизовали НАТО и те страны ЕС, которые чувствуют, что это наше общее дело", - добавил Моравецкий.

"Мы контролируем наплыв мигрантов, блокируем нелегальную миграцию. Здесь эта солидарность - фирменный знак Вишеградской группы", - указал он. "Уровень солидарности, позитивной реакции на наши опасения и размышления, с которыми я здесь встретился, беспрецедентен и очень поддерживает", - отметил премьер Польши. "Многое указывает на то, что этот кризис быстро не закончится. Нам бы этого хотелось, но мы должны быть реалистами", - добавил Моравецкий. "Вишеградская группа не должна закрывать глаза на агрессию, должна быть едина, тверда и не давать себя разделить", - заключил он.