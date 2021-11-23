Президент Чехии предложил Польше разместить чешских солдат на границе с Белоруссией

ПРАГА, 23 ноября. /ТАСС/. Президент Чехии Милош Земан предложил Польше направить чешских военнослужащих на ее границу с Белоруссией, через которую нелегальные мигранты пытаются проникнуть на территорию Европейского союза.

"Чешская армия готова, если с вашей стороны будет проявлен интерес, [а также] при выполнении установленных законом условий направить на помощь для защиты границ Польши своих солдат. Военнослужащие ВС Чехии [уже] в настоящее время готовы к немедленному перемещению [в район польско-белорусской границы]", - написал Земан в письме своему польскому коллеге Анджею Дуде, текст которого опубликован во вторник на сайте Пражского града.

Земан подчеркнул, что польско-белорусская граница является также границей Евросоюза и НАТО. Поэтому все государства - члены сообщества и военного блока должны ее защищать.

Кризис на границе Белоруссии с Латвией, Литвой и Польшей, куда с начала года устремились мигранты, резко обострился 8 ноября. Несколько тысяч человек подошли с белорусской стороны к польской границе, некоторые из них попытались попасть на территорию Польши, сломав заграждение из колючей проволоки. В последние дни мигранты совершают попытки пересечь границу в группах по несколько десятков или сотен человек. Большинство таких попыток польские службы пресекают.

Страны ЕС обвиняют Минск в намеренной эскалации кризиса и призывают к введению санкций. Лукашенко заявляет, что в этой ситуации виноваты сами страны Запада, из-за действий которых люди бегут от войны.