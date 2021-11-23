ДНР заявила, что Киев демонстративно покинул заседание политической подгруппы по Донбассу

ДОНЕЦК, 23 ноября. /ТАСС/. Представители Киева в подгруппе по политическим вопросам контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе отказались обсуждать проект дорожной карты по достижению мира и демонстративно покинули заседание, проходившее в режиме видеоконференции. Об этом во вторник сообщила представитель Донецкой народной республики (ДНР) в политической подгруппе Наталья Михайлова.

"Как только нами были предприняты попытки обсудить конкретно текст будущего проекта [дорожной карты], украинские представители демонстративно отключились от конференции", - говорится в заявлении Михайловой, опубликованном в Telegram-канале МИД ДНР.

По ее словам, в ходе заседания украинская делегация выдвигала "безосновательные ультиматумы: либо все участники переговоров будут обсуждать то, что удобно Украине, а именно философские темы: "Что есть минские соглашения?", либо дискуссия не состоится вовсе". Представители республик Донбасса в целях активизации переговоров предложили участникам заседания вернуться к обсуждению дорожной карты, определить общее и различное в проектах республик и Киева. Однако украинская делегация "без каких-либо аргументов" отвергла эту инициативу, заявив, что "для них проекта дорожной карты от республик не существует", а затем покинула заседание. "В завершение встречи медиатор резюмировала, что желание и воля работать над общим проектом дорожной карты у Киева на данный момент отсутствуют", - добавила Михайлова.

В основе мирного урегулирования конфликта в Донбассе лежат минские соглашения, которые предполагают не только прекращение огня, отвод вооружений, амнистию, возобновление экономических связей, но и проведение на основе диалога с представителями Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) глубокой конституционной реформы на Украине, результатом которой должна стать децентрализация власти с учетом особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

Однако переговорный процесс фактически зашел в тупик из-за отказа Киева выполнять "политические пункты" минских соглашений. В частности, Киев отказывается от прямого диалога с ДНР и ЛНР, выступает против закрепления в конституции особого статуса региона, а также требует передать под контроль Киева участок границы с Россией в Донбассе до выполнения политической части соглашений. Следуя же девятому пункту комплекса мер по выполнению минских соглашений, восстановление полного контроля над государственной границей должно начаться в первый день после местных выборов и завершиться только после всеобъемлющего политического урегулирования.