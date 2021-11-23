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Ситуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии

ЕС выделит €3,5 млн на возвращение мигрантов из Белоруссии в свои страны

СТРАСБУРГ, 23 ноября. /ТАСС/. Евросоюз выделит €3,5 млн на то, чтобы поддержать добровольное возвращение мигрантов из Белоруссии в свои страны. Об этом заявила во вторник глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, выступая на пленарной сессии Европарламента (ЕП) в Страсбурге.

"Все больше мигрантов оказываются в ловушке, и мы будем сотрудничать с агентствами ООН, чтобы облегчить их возвращение домой. Мы мобилизуем до €3,5 млн для поддержки добровольного возвращения из Белоруссии", - сообщила она.

Теги
БелоруссияФон дер Ляйен, УрсулаСитуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
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