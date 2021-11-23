Депутат от ОПЗЖ считает, что из-за угрозы "майдана" власти Украины могут развязать войну

КИЕВ, 23 ноября. /ТАСС/. Власти Украины могут пойти на развязывание войны, если из-за энергетического кризиса и сложной экономической ситуации в стране начнет собираться очередной "майдан". Такое мнение во вторник высказал депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" (ОПЗЖ) Анатолий Бурмич.

"Я думаю, это план Б, который нам власть обещала уже несколько лет. Когда будет угроза, что люди будут выходить на улицы и сметать власть, то у них будет план Б. Каким-то образом произойдет так, что у нас развяжется война", - цитирует депутата украинский телеканал "Наш".

По мнению депутата, власти понимают, что страна входит в зимний период с дефицитом угля на складах и газа в хранилищах, а через несколько месяцев возможны веерные отключения. Кроме того, продолжил он, коммунальные платежи такие, что это может остановить энергосистему страны.

В последнее время на Западе и на Украине зазвучали заявления о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию "пустым и безосновательным" нагнетанием напряженности, подчеркнув, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом он не исключил возможность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.