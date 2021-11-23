Экс-глава правительства Украины: курс Зеленского ведет к окончательной потере Донбасса

КИЕВ, 23 ноября. /ТАСС/. Политика президента Украины Владимира Зеленского приведет к окончательной потере Донбасса, считает экс-глава украинского правительства Николай Азаров.

"Зеленский не собирается возвращать Донбасс, как и не собирался [экс-президент Петр] Порошенко. Они полностью руководствуются указаниями американцев, которые тоже не хотят возвращать Донбасс Украине. <...> С такой политикой Украина потеряет Донбасс окончательно", - сказал он во вторник в интервью телеканалу "112 Украина".

Бывший глава кабмина полагает, что США не заинтересованы в установлении мира на Украине. "Им мир не нужен - американцам нужно здесь постоянное состояние конфликта, чтобы Россия была им занята", - сказал Азаров. При этом он осудил блокаду Киевом Донбасса. "Если ты хочешь вернуть Донбасс, зачем идти на его блокаду? Какой умный человек перестал бы выплачивать пенсии, которые заработали люди, платившие взносы в Пенсионный фонд Украины. Какой умный человек обстреливал бы инфраструктуру Донбасса?" - отметил Азаров. По его словам, беда Украины в том, что ею управляют "абсолютно несамостоятельные люди, она не руководствуется своими национальными интересами".

Кроме того, добавил он, Киеву не нужен Донбасс как крупный промышленный центр, который мог бы стать основой или серьезным источником ресурса для обновления и модернизации всей экономики Украины. "Не хотят возвращать, отгородились от жителей Донбасса, а что же делать жителям Донбасса? Выросло уже целое поколение людей, которые вообще себя не представляют в составе Украины", - сказал Азаров и добавил, что "пока не придет власть, которая будет руководствоваться своими национальными интересами, ничего хорошего ожидать нельзя".

Он считает также, что недавно назначенная вице-премьером, министром по вопросам неподконтрольных Киеву территорий Ирина Верещук "абсолютно заангажированный человек достаточно посредственного уровня - не уровня министра Украины, без самостоятельного мышления". "А на таком посту люди должны анализировать, взвешивать, конструировать свои подходы, свое видение. <...> Она вообще представляет себе, что такое Донбасс и что он значит для Украины?" - сказал бывший глава кабмина.

Потенциал Донбасса

Он особо отметил, что для Украины Донбасс - это "самая крупная промышленная база, регион, обладающий громадным объемом полезных ископаемых, неплохими пахотными землями". "Донбасс - 25% нашего ВВП. Примерно 30% валютной выручки, и его 8 лет держат в блокаде", - напомнил экс-премьер. Он обратил внимание на то, что при серьезных энергетических проблемах Украины в Донбассе "колоссальные залежи антрацитовых углей и прекрасные шахты". "При нас добыча угля была 75-85 млн тонн. При такой добыче у нас не было никаких проблем с подготовкой к зиме", - сказал он.

Азаров возмутился намерениями Зеленского до 2040 года закрыть все шахты. "А что, есть альтернативные источники энергии? Все АЭС к 40-му году выйдут из строя - они все подлежат закрытию к 40-му году. Останутся ветряки? Запасов газа у нас не так много, и их надо разрабатывать. А он подумал, куда отправит 200-250 тыс. шахтеров, что будет с поселками, в которых живут люди, связанные с шахтами? <...> Человек ничего не знает и говорит: закроем", - отметил Азаров.