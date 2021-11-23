В Японии назвали демонстративными действия военных России и Китая у ее границ

ТОКИО, 23 ноября. /ТАСС/. Министр обороны Японии Нобуо Киси заявил во вторник, что военная активность России и Китая у границ Японии носит демонстративный характер.

"Мы думаем, что повторяющиеся военные учения России и Китая [у границ Японии] - это демонстративные действия, направленные против Японии", - приводит его слова телеканал NHK.

Касаясь темы недавнего совместного воздушного патрулирования ВКС РФ и китайских ВВС над акваторией Японского и Восточно-Китайского морей, Киси подчеркнул, что "обстановка в области безопасности вокруг Японии, очевидно, становится более напряженной и вызывает серьезные опасения". Глава японского оборонного ведомства также выразил уверенность в том, что военное сотрудничество Москвы и Пекина продолжит углубляться.

Ранее власти Японии сообщили, что по дипломатическим каналам России и Китаю была передана обеспокоенность по этому вопросу.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу 19 ноября проинформировал президента России Владимира Путина об успешном выполнении задач в ходе совместного воздушного патрулирования самолетами дальней авиации ВКС России и военной авиации Китая в Азиатско-Тихоокеанском регионе над акваторией Японского и Восточно-Китайского морей.

В авиагруппу входили два стратегических бомбардировщика Ту-95МС ВКС России и два стратегических бомбардировщика "Хун-6К" китайских ВВС. Самолет Су-35С российских ВКС обеспечил истребительское сопровождение стратегических бомбардировщиков. Управление самолетами в воздухе осуществлялось с самолета радиолокационного дозора и наведения А-50У. Южная Корея и Япония поднимали свои истребители в связи с совместным патрулированием КНР и РФ, никакого нарушения воздушных границ при этом зафиксировано не было.