Пашинян: контакты представителей Армении и Азербайджана должны происходить часто

ЕРЕВАН, 23 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает, что контакты представителей Армении и Азербайджана должны происходить часто для избежания кризисов. Об этом он сказал во вторник во время онлайн-пресс-конференции.

"Исходя из сложившейся ситуации, считаю, что встречи представителей Армении и Азербайджана должны происходить часто, чтобы мы могли находить выходы из кризисных ситуаций", - сказал армянский премьер.

Также он считает, что на встрече с Алиевым 15 декабря в Брюсселе стороны обсудят вопросы возвращения армянских военнопленных. "В Брюсселе мы будем обсуждать гуманитарные вопросы, в том числе и возвращение наших военнопленных. В регионе есть серьезное напряжение, и мы должны использовать возможности для переговоров и решения вопросов", - сказал он.

Пашинян заявил, что обсуждается создание оперативной связи между главами Минобороны Армении и Азербайджана для предотвращения инцидентов на границе. Премьер-министр сказал, что оперативная связь между главами Минобороны Армении и Азербайджана уже создана.

Он сообщил, что заявления Баку о Зангезурском коридоре означает, что у Азербайджана есть территориальные амбиции в отношении Армении.

Пашинян заявил, что вопрос Карабаха или разблокировка транспортных коммуникаций не должны обсуждаться в рамках формата "3+3".