В Сомали из-за засухи объявили чрезвычайное гуманитарное положение

ПРЕТОРИЯ, 23 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Сомали Мохамед Хусейн Робле объявил во вторник о введении на территории всей страны чрезвычайного гуманитарного положения из-за последствий продолжающейся засухи. Об этом он сообщил во время заседания сомалийского правительства.

"Я только что объявил режим чрезвычайного гуманитарного положения, - заявил премьер в ходе своего выступления, видеозапись которого выложена на правительственном портале. - Я призываю всех граждан страны, а также международное сообщество предпринять согласованные действия с тем, чтобы облегчить положение тех сомалийцев, которые страдают от засухи".

Согласно данным ООН, опубликованным 19 ноября, сейчас в Сомали 2,3 млн человек, или 18% населения, не имеют достаточного количества продовольствия для нормального питания. В результате засухи около 100 тыс. человек были вынуждены в нынешнем году покинуть свои дома и отправиться в другие регионы страны в поисках пропитания.