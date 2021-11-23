Полиция Белоруссии арестовала корреспондента курдского телеканала в Минске

АНКАРА, 23 ноября. /ТАСС/. Полиция аэропорта Минска арестовала корреспондента курдского телеканала NRT TV Жьян Али и изъяла ее оборудование. Об этом во вторник сообщил канал на своем сайте.

Сообщается, что инцидент произошел в понедельник. Али намеревалась долететь до приграничных с Польшей областей Белоруссии, чтобы оттуда освещать ситуацию с мигрантами.

Телеканал не уточняет, на каких основаниях арестована журналистка. NRT TV с самого начала кризиса с беженцами на белорусско-польской границе внимательно освещал эту ситуацию. Как отмечает канал, польская полиция в свою очередь не пускает журналистов на свою сторону границы с Белоруссией, где собрались мигранты.

Кризис на границе Белоруссии с Латвией, Литвой и Польшей, куда с начала года устремились мигранты, резко обострился 8 ноября. Несколько тысяч человек подошли с белорусской стороны к польской границе, некоторые из них попытались попасть на территорию Польши, сломав заграждение из колючей проволоки. В последние дни мигранты совершают попытки пересечь границу в группах по несколько десятков или сотен человек. Большинство таких попыток польские службы пресекают.