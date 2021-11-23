Таджикистан с 2022 года вводит безвизовый режим для граждан 52 стран

ДУШАНБЕ, 23 ноября. /ТАСС/. Таджикистан с 1 января 2022 года введет безвизовый режим для граждан 52 государств. Такое постановление приняло правительство республики, сообщает во вторник посольство Таджикистана в России.

"В соответствии с новым постановлением правительства Республики Таджикистан с 1 января 2022 года будет введен односторонний безвизовый режим для въезда в республику гражданам 52 стран мира", - говорится на сайте диппредставительства, где опубликован список стран, включающий Аргентину, Бельгию, Германию, Канаду, США и Францию.

Уточняется, что срок пребывания граждан указанных государств на территории Таджикистана установлен в 30 дней. При этом, согласно другому постановлению правительства республики, еще 14 стран добавлены в список иностранных государств, граждане которых имеют право на получение визы в упрощенном порядке. Сейчас таких стран 112, следует из данных на сайте главного консульского управления МИД Таджикистана.