Пашинян: Армения высоко ценит усилия России по демаркации армяно-азербайджанской границы

ЕРЕВАН, 23 ноября. /ТАСС/. Армения высоко ценит усилия России, направленные на скорейшее начало процесса демаркации и делимитации армяно-азербайджанской границы. Об этом заявил во вторник на пресс-конференции в онлайн-формате премьер-министр республики Никол Пашинян.

"Мы неоднократно говорили, что хотим найти решение этого вопроса. Я хочу высоко оценить усилия президента России, МИД и Минобороны РФ в вопросе демаркации и делимитации границы между Арменией и Азербайджаном. Идет процесс", - сказал он.