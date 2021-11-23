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Пашинян: Армения высоко ценит усилия России по демаркации армяно-азербайджанской границы

ЕРЕВАН, 23 ноября. /ТАСС/. Армения высоко ценит усилия России, направленные на скорейшее начало процесса демаркации и делимитации армяно-азербайджанской границы. Об этом заявил во вторник на пресс-конференции в онлайн-формате премьер-министр республики Никол Пашинян.

"Мы неоднократно говорили, что хотим найти решение этого вопроса. Я хочу высоко оценить усилия президента России, МИД и Минобороны РФ в вопросе демаркации и делимитации границы между Арменией и Азербайджаном. Идет процесс", - сказал он.

Теги
АрменияРоссияПашинян, Никол Воваевич
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