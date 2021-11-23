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Милли и Герасимов обсудили вызывающие беспокойство вопросы безопасности

ВАШИНГТОН, 23 ноября. /ТАСС/. Председатель Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил США генерал Марк Милли и начальник Генерального штаба Вооруженных сил России генерал армии Валерий Герасимов в ходе состоявшегося во вторник телефонного разговора обсудили ряд вызывающих обеспокоенность вопросов, связанных с безопасностью.

"Военачальники обсудили несколько связанных с безопасностью вопросов, вызывающих обеспокоенность. Телефонный разговор стал продолжением общения между двумя руководителями для обеспечения снижения рисков и операционного предотвращения конфликтов", - сказано в сообщении, распространенном пресс-службой КНШ по итогам беседы.

Теги
СШАРоссияГерасимов, Валерий ВасильевичМилли, Марк
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