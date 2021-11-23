Госдеп назвал эскалацию конфликта в Эфиопии угрозой прогресса в переговорах

ВАШИНГТОН, 23 ноября. /ТАСС/. Эскалация конфликта в Эфиопии ставит под угрозу прогресс, достигнутый в рамках проведения консультаций двух сторон конфликта о прекращении продолжающегося в стране уже год кризиса. Об этом заявил во вторник спецпосланник США по делам стран Африканского рога Джеффри Фелтман на спецбрифинге для журналистов по итогам своей второй за последние несколько недель поездки в эту африканскую республику.

Он рассказал, что в Эфиопии хотят работать вместе с США над тем, как "собрать воедино части процесса прекращения эскалации и переговоров о прекращении огня". По его мнению, со стороны участников конфликта в республике "больше нет простого отказа от консультаций о переходе к переговорному процессу". Как отметил дипломат, чей аппарат входит в структуру Госдепартамента, в Эфиопии "после года этого ужаса" начинают понимать, что, "возможно, есть другие подходы для достижения целей".

"Нас беспокоит то, что хотя наметился некоторый прогресс, он сильно рискует быть подорванным военной эскалацией с обеих сторон", - подчеркнул Фелтман, который ранее провел переговоры с премьер-министром Эфиопии Абием Ахмедом.

"Меня беспокоит то, что обстановка в военном плане на местах развивается быстрее, чем нам удается продвигать дипломатический процесс", - добавил он.

Наступление повстанцев

Повстанцы Тыграя начали 27 октября крупное наступление на севере Эфиопии, в ходе которого захватили ряд городов в штате Амхара. Как сообщил во вторник сомалийский новостной портал "Сомали Гардиан", повстанцы и их союзники ведут наступление на Аддис-Абебу с четырех направлений. Сейчас основные подразделения сил обороны Тыграя находятся в 200 километрах к северо-востоку от столицы.

Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед объявил, что лично примет участие в боевых действиях против повстанцев Тыграя и их союзников, ведущих наступление на Аддис-Абебу. Федеральное правительство объявило о введении на всей территории страны на ближайшие шесть месяцев режима чрезвычайного положения. Командование федеральными войсками призвало 5 ноября ветеранов вернуться в ряды вооруженных сил и помочь противостоять повстанцам. Между тем девять повстанческих группировок, включая Народный фронт освобождения Тыграя и "Армию освобождения Оромо" подписали 5 ноября соглашение в целях совместной борьбы с федеральным правительством Эфиопии.