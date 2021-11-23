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Ереван и Баку могут подписать документ о комиссии по демаркации и делимитации

ЕРЕВАН, 23 ноября. /ТАСС/. Армения и Азербайджан могут подписать документ о создании комиссии по демаркации и делимитации границы. Об этом во вторник во время онлайн-пресс-конференции заявил Никол Пашинян.

"Я так понимаю из вопросов, что создалось впечатление о подписании документа о результатах демаркации и делимитации. Ничего подобного. Единственный документ, который потенциально может быть подписан, будет о том, что Армения и Азербайджан создадут комиссию о демаркации и делимитации", - сказал Пашинян.

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