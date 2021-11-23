{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Дело Пола Уилана
Обновлено 

ОНК посетит американца Пола Уилана в мордовской колонии по просьбе его адвокатов

Защита отметила, что он больше недели не связывается с адвокатами и родственниками

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Общественная наблюдательная комиссия (ОНК) Республики Мордовия планирует посетить в колонии осужденного на 16 лет за шпионаж американца Пола Уилана после жалобы защиты на невозможность связаться с подзащитным, сообщил во вторник ТАСС председатель ОНК Мордовии Валерий Крутов.

"[Обращение адвокатов] получили. Сообщают, что Уилан не выходит на связь. Будем планировать [поездку в колонию]. Сегодня у него был посол. [Пол Уилан] жив, здоров, все хорошо у него, к нам с жалобами он не обращался", - сказал Крутов.

Защита Уилана обратились в региональную ОНК с просьбой посетить его в мордовской колонии, так как он больше недели не связывается с адвокатами и родственниками.

"Прошу вас организовать посещение членами ОНК республики Мордовия осужденного Уилана Пола Николаса, отбывающего наказание в исправительной колонии 17 Республики Мордовия. Необходимость посещения Уилана возникла в связи с отсутствием какой-либо информации о нем в течение почти 10 дней", - говорится в обращении адвоката американца Ольги Карловой к председателю республиканской ОНК, с текстом которого ознакомился ТАСС.

В обращении также сказано, что ранее Уилан звонил родным каждый день. "Ни мне, его защитнику, ни его родным ничего не известно о состоянии его здоровья. Прошу организовать посещение как можно оперативнее",- подчеркивается в заявлении адвоката.

Пола Уилана, имеющего гражданство США, а также Великобритании, Канады и Ирландии, 28 декабря 2018 года задержали сотрудники ФСБ России в номере гостиницы "Метрополь" в Москве при проведении шпионской акции. Следственное управление ФСБ России возбудило в отношении него уголовное дело по статье 276 УК РФ "Шпионаж". Мосгорсуд признал его виновным и приговорил к 16 годам колонии строгого режима. Вину он не признает.

Теги
СШАРоссияДело Пола Уилана
Госдеп США заявил о поддержании контактов с Россией по ситуации вокруг Украины
Представитель ведомства Нед Прайс отметил, что "маневры российских сил поблизости от границ Украины по-прежнему вызывают обеспокоенность у США"
Читать полностью