ОНК посетит американца Пола Уилана в мордовской колонии по просьбе его адвокатов

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Общественная наблюдательная комиссия (ОНК) Республики Мордовия планирует посетить в колонии осужденного на 16 лет за шпионаж американца Пола Уилана после жалобы защиты на невозможность связаться с подзащитным, сообщил во вторник ТАСС председатель ОНК Мордовии Валерий Крутов.

"[Обращение адвокатов] получили. Сообщают, что Уилан не выходит на связь. Будем планировать [поездку в колонию]. Сегодня у него был посол. [Пол Уилан] жив, здоров, все хорошо у него, к нам с жалобами он не обращался", - сказал Крутов.

Защита Уилана обратились в региональную ОНК с просьбой посетить его в мордовской колонии, так как он больше недели не связывается с адвокатами и родственниками.

"Прошу вас организовать посещение членами ОНК республики Мордовия осужденного Уилана Пола Николаса, отбывающего наказание в исправительной колонии 17 Республики Мордовия. Необходимость посещения Уилана возникла в связи с отсутствием какой-либо информации о нем в течение почти 10 дней", - говорится в обращении адвоката американца Ольги Карловой к председателю республиканской ОНК, с текстом которого ознакомился ТАСС.

В обращении также сказано, что ранее Уилан звонил родным каждый день. "Ни мне, его защитнику, ни его родным ничего не известно о состоянии его здоровья. Прошу организовать посещение как можно оперативнее",- подчеркивается в заявлении адвоката.

Пола Уилана, имеющего гражданство США, а также Великобритании, Канады и Ирландии, 28 декабря 2018 года задержали сотрудники ФСБ России в номере гостиницы "Метрополь" в Москве при проведении шпионской акции. Следственное управление ФСБ России возбудило в отношении него уголовное дело по статье 276 УК РФ "Шпионаж". Мосгорсуд признал его виновным и приговорил к 16 годам колонии строгого режима. Вину он не признает.