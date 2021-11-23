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Генсек ООН принял отставку спецпосланника по Ливии

Отставка Яна Кубиша, причиной которой, по информации источников, стали проблемы со здоровьем, произошла за месяц до проведения парламентских и президентских выборов в Ливии

ООН, 23 ноября. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш принял отставку спецпосланника по Ливии Яна Кубиша. Об этом сообщил во вторник на брифинге представитель генсека Стефан Дюжаррик.

"Генеральный секретарь с сожалением принял его отставку и работает над поиском его преемника", - сказал Дюжаррик, комментируя сообщения источников во всемирной организации об уходе Кубиша. Дюжаррик добавил, что ООН, несмотря на отставку Кубиша, продолжает прилагать все усилия для помощи в проведении предстоящих в стране через месяц выборов.

Отставка Кубиша, причиной которой, по информации источников, стали проблемы со здоровьем, произошла за месяц до проведения парламентских и президентских выборов в Ливии. Согласно решению Форума ливийского политического диалога, они должны пройти 24 декабря.

Для проведения выборов должна была быть подготовлена законодательная база: новые законы о выборах главы государства и депутатов. Их парламент принял в сентябре и октябре соответственно. Однако Госсовет Ливии, который де-факто является второй палатой парламента с консультативными функциями с доминирующими в нем исламистами, заявил, что принятие закона о парламентских выборах идет вразрез с политическим соглашением, включенным в Конституционную декларацию Ливии. Не устроил Госсовет и закон о выборах президента. В итоге орган призвал блокировать выборы во избежание гражданской войны в стране.

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ЛивияСтолтенберг, Йенс
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