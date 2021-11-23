В Минске считают отношение Литвы к БелАЭС частью информационной кампании против республики

МИНСК, 23 ноября. /ТАСС/. Министерство энергетики Белоруссии назвало ноту протеста Литвы в связи с планами Минска приступить к физическому пуску второго энергоблока БелАЭС к концу года частью большой информационной кампании против республики.

"Используя различные инструменты информационного давления вплоть до запугивания собственного населения "ядерной угрозой БелАЭС", Литва продолжает большую информационную кампанию против Беларуси, продвигая антибелорусскую риторику на международных площадках", - говорится в опубликованном во вторник комментарии пресс-службы ведомства. В нем подчеркивается, что при этом на фоне явного отсутствия конкретных фактов "небезопасности" БелАЭС в очередной раз звучат голословные обвинения "с явно политизированным подтекстом", и в них нет ничего нового и правдивого.

"Попытки литовских политиков заработать бонусы в глазах европейских коллег, привлечь внимание европейского сообщества, выставляя БелАЭС "угрозой" для Европы, давно не воспринимаются серьезно и все больше напоминают борьбу с ветряными мельницами", - отмечается в комментарии. Как указали в Минэнерго, БелАЭС соответствует необходимым требованиям ядерной безопасности, что подтверждают такие авторитетные организации, как Международное агентство по атомной энергии, Европейская группа регулирующих органов в области ядерной безопасности (ENSREG) и Всемирная ассоциация организаций, эксплуатирующих атомные электростанции. На днях на БелАЭС ждут очередную миссию международных экспертов.

В ведомстве сообщили, что строительство второго энергоблока выходит на финишную прямую, в декабре планируется приступить к загрузке в реактор свежего ядерного топлива. При этом все работы, проводимые на АЭС, осуществляются под строгим контролем Госатомнадзора и других профильных органов.

"С запуском двух блоков БелАЭС наша страна существенно укрепит свою энергетическую безопасность, что особенно актуально на фоне развивающегося в Европе энергетического кризиса, который не обошел и Литву, где остро ощущается нехватка резервных мощностей", - говорится в комментарии.

Также в нем указывается на то, что в настоящее время правительства европейских стран заявляют о необходимости интенсификации развития атомной энергетики и планах по возведению новых энергоблоков АЭС. Однако в Литве воспринимают это спокойно, что говорит о проявлении двойных стандартов, отметили в Минэнерго.

Претензии Литвы

Ранее руководство Литвы выступило с утверждением, согласно которому БелАЭС строится с нарушениями международных требований в сфере ядерной энергетики. Сейм (парламент) объявил станцию угрозой национальной безопасности, а также законодательно запретил покупку и экспортный пропуск вырабатываемой ею энергии через литовские электросети.

Власти Литвы вручили во вторник представителю посольства Белоруссии ноту протеста в связи с планируемым на конец текущего года физическим пуском второго блока БелАЭС, находящейся в 50 км от Вильнюса.