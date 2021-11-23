СМИ: повстанцы Тыграя захватили город Дебре-Сина

ПРЕТОРИЯ, 23 ноября. /ТАСС/. Отряды повстанцев из эфиопского штата Тыграй захватили город Дебре-Сина, расположенный в 189 км к северо-востоку от столицы страны Аддис-Абебы. Об этом сообщил во вторник сомалийский новостной портал Somali Guardian .

По его данным, взятие города произошло после того, как повстанцы продолжили свое наступление из контролируемого ими населенного пункта Шева-Робит. Официального подтверждения данной информации не поступало, так как в городе отключена телефонная связь, а также нет электричества.

Дебре-Сина и Шева-Робит расположены на стратегически важной автомагистрали. Расстояние между городами составляет 32 км.

Повстанцы Тыграя начали 27 октября крупное наступление на севере Эфиопии, продвигаясь к Аддис-Абебе. Федеральное правительство ввело 2 ноября на всей территории страны на ближайшие шесть месяцев режим чрезвычайного положения. Командование федеральными войсками призвало 5 ноября ветеранов вернуться в ряды вооруженных сил и помочь противостоять повстанцам. Между тем девять повстанческих группировок, включая Народный фронт освобождения Тыграя, подписали 5 ноября соглашение в целях совместной борьбы с федеральным правительством Эфиопии.

Премьер-министр Абий Ахмед объявил 22 ноября, что лично примет участие в боевых действиях против повстанцев Тыграя и их союзников, а также возглавит федеральные силы обороны. В социальных сетях во вторник вечером появились фотографии, свидетельствующие о концентрации военной техники на улицах Аддис-Абебы.