Премьер Грузии заявил, что для прямых контактов с руководством России пока нет условий

ТБИЛИСИ, 23 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили считает, что для прямых контактов с руководством РФ пока нет условий, это не должна быть встреча ради встречи.

"Вам известно, что у нас (с РФ - прим. ТАСС) есть формат женевских переговоров. У нас нет прямого контакта по политическим вопросам. Единственный контакт - это формат Абашидзе - Карасина, который касается только торгово-экономических и культурных отношений. Я думаю, что для таких прямых контактов (с руководством РФ - прим. ТАСС), для попыток их организации необходимы хорошая подготовка и осмысление. Это должна быть встреча, ориентированная на результат, а не встреча для встречи", - сказал в понедельник Гарибашвили в интервью "Первому каналу" Общественного вещателя Грузии.