{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Госдеп заявил о поддержании контактов с Россией по ситуации вокруг Украины

Представитель ведомства Нед Прайс отметил, что "маневры российских сил поблизости от границ Украины по-прежнему вызывают обеспокоенность у США"

ВАШИНГТОН, 23 ноября. /ТАСС/. Соединенные Штаты поддерживают контакты по ситуации вокруг Украины с Россией, в том числе по линии Госдепартамента и разведсообщества. Об этом заявил во вторник на брифинге представитель американского внешнеполитического ведомства Нед Прайс.

"Мы проводили дискуссии с российскими представителями по этой теме, о некоторых из них было объявлено открыто, в том числе по нашей линии (Госдепартамента - прим. ТАСС), по линии Совета национальной безопасности, по линии разведывательного сообщества. Вы знаете о визите директора ЦРУ Уильяма Бернса в Москву несколько недель назад", - сказал он.

Прайс добавил, что маневры российских сил поблизости от границ Украины по-прежнему вызывают обеспокоенность у США, однако, как и ранее, отметил, что Вашингтону намерения Москвы неизвестны.

Теги
УкраинаСШАРоссия
Псаки сообщила, что пока не может объявить о предстоящих контактах Путина и Байдена
Читать полностью