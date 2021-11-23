Два патрульных катера прибыли на Украину из США

КИЕВ, 23 ноября. /ТАСС/. Два патрульных катера типа Island прибыли из США на Украину в рамках американского пакета помощи. Об этом во вторник сообщила пресс-служба Военно-морских сил (ВМС) Украины.

"23 ноября на борту судна Ocean Grand из города Балтимор (шт. Мэриленд, США) на Украину прибыли два катера типа Island, получившие названия "Фастов" и "Сумы", - отмечает пресс-служба.

По ее данным, катера на борту грузового судна вошли в территориальные воды Украины. "Впереди уже в сопровождении кораблей ВМС конечная остановка маршрута - Одесский морской торговый порт, прохождение таможенного контроля, разгрузка, отбуксировка к местам базирования и подготовка к эксплуатации после длительной транспортировки", - добавили в пресс-службе.

Командующий ВМС Украины контр-адмирал Алексей Неижпапа поблагодарил американскую сторону и заявил, что США, "оказывая помощь в защите суверенитета и территориальной целостности Украины", "защищают трансатлантическую безопасность".

Планируется, что катера "Фастов" и "Сумы" примут участие в обеспечении морской безопасности в акваториях Черного и Азовского морей. В Киеве рассчитывают, что катера позволят украинским ВМС повысить уровень взаимосовместимости с флотами государств - членов и партнеров НАТО. Перед отправкой на Украину катера прошли в США техническое обслуживание и довооружение.

Катера Island являются частью американского пакета помощи Украине более чем на $2,5 млрд с 2014 года. В 2018 году правительство США поставило Украине два патрульных катера данного класса, которые вошли в состав военно-морских сил под названиями "Старобельск" и "Славянск". До конца 2021 года, как сообщало Минобороны Украины, планируется получить три катера - "Сумы", "Фастов" и WPB-1336, что позволит сформировать первый катерный дивизион из американской техники. По данным военного ведомства, катера должны поступить "с установленными на борту корабельными системами производства США и боевыми модулями с пушками 30 мм, оптоэлектронной системой управления". В марте текущего года года Пентагон объявил о предоставлении Украине очередного пакета военной помощи в размере $125 млн, в который вошли два патрульных катера Mark IV.