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США могут провести консультации с НАТО по Украине в ближайшие дни

Представитель Госдепартамента Нед Прайс заявил, что США используют различные каналы, чтобы подтвердить европейским союзникам, Украине и России незыблемость приверженности суверенитету и территориальной целостности Украины

ВАШИНГТОН, 23 ноября. /ТАСС/. США могут в ближайшие дни провести новые консультации, посвященные Украине, с международными партнерами, в том числе по линии НАТО. Об этом заявил во вторник на брифинге представитель Госдепартамента Нед Прайс.

"Мы используем различные каналы, чтобы подтвердить европейским союзникам, Украине и России незыблемость нашей приверженности суверенитету и территориальной целостности Украины", - сказал он. "Мы используем любые возможности, в частности в многосторонних форматах, которые могут появиться в ближайшие дни, в том числе, возможно, с НАТО, чтобы поделиться нашими озабоченностями, сверить часы с союзниками в рамках альянса", - добавил Прайс.

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