США обсудят с талибами борьбу с терроризмом в Афганистане

ВАШИНГТОН, 23 ноября. ТАСС/. Спецпредставитель США по Афганистану Томас Уэст на следующей неделе приедет в столицу Катара, где обсудит с лидерами радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) вопросы борьбы с терроризмом в исламской республике. Об этом заявил во вторник на регулярном брифинге для журналистов руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

"Могу подтвердить, что на следующей неделе спецпредставитель США по Афганистану Томас Уэст вернется в Доху. За две недели встреч там с лидерами "Талибана" они обсудят наши жизненно важные интересы, связанные с Афганистаном, в число которых входит борьба с терроризмом", - сказал он.