{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

США обсудят с талибами борьбу с терроризмом в Афганистане

ВАШИНГТОН, 23 ноября. ТАСС/. Спецпредставитель США по Афганистану Томас Уэст на следующей неделе приедет в столицу Катара, где обсудит с лидерами радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) вопросы борьбы с терроризмом в исламской республике. Об этом заявил во вторник на регулярном брифинге для журналистов руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

"Могу подтвердить, что на следующей неделе спецпредставитель США по Афганистану Томас Уэст вернется в Доху. За две недели встреч там с лидерами "Талибана" они обсудят наши жизненно важные интересы, связанные с Афганистаном, в число которых входит борьба с терроризмом", - сказал он.

Теги
АфганистанСША
Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
Пашинян: Армения высоко ценит усилия России по демаркации армяно-азербайджанской границы
Глава правительства отметил, что пока нет смысла раскрывать подробности предложений, так как это может помешать процессу
Читать полностью