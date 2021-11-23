Врач Саакашвили заявил, что реабилитация политика после голодовки займет несколько месяцев

ТБИЛИСИ, 23 ноября. /ТАСС/. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили ослаб после длительной голодовки, на его реабилитацию потребуется несколько месяцев. Об этом заявил журналистам во вторник личный врач политика Николоз Кипшидзе, который осмотрел его в военном госпитале города Гори.

"У него общая слабость. Он слаб, как и любой человек после болезни. В этом нет ничего удивительного", - сказал Кипшидзе. По словам врача, кровяное давление политика и результаты ряда лабораторных исследований находятся "в пределах нормы". "Конечно же, что-то надо еще исправить. Я еще раз повторюсь, реабилитация - это долгий процесс. Он не закончится за четыре-пять дней. Для этого потребуется несколько месяцев", - сказал Кипшидзе.

Бывшего грузинского лидера также осмотрели члены консилиума при омбудсмене Грузии. По их словам, Саакашвили идет на поправку, однако для его полного восстановления многое еще предстоит сделать.

Саакашвили 20 ноября доставили в военный госпиталь в Гори из тюремной больницы на окраине Тбилиси, куда он попал 8 ноября. Бывший лидер объявил голодовку после ареста 1 октября, так как считает себя политическим заключенным, и соблюдал ее до помещения в госпиталь. В последние годы экс-президент проживал на Украине, он имеет гражданство этой страны. Саакашвили вернулся в Грузию незадолго до первого тура муниципальных выборов, после чего был арестован и помещен в тюрьму, так как в отношении него в стране были заочно вынесены вердикты по двум уголовным делам. По одному из них он приговорен к трем годам тюрьмы, по другому - к шести.

В общей сложности четыре уголовных дела были возбуждены против экс-президента, после того как он покинул страну в 2013 году. 20 октября Саакашвили предъявили еще одно обвинение - в незаконном пересечении границы Грузии. Оно предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.