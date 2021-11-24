Госдеп обсуждает возможное исключение колумбийских повстанцев из списка террористов

ВАШИНГТОН, 24 ноября. /ТАСС/. Госдепартамент ведет с Конгрессом США обсуждение по изменению статуса группировки "Революционные вооруженные силы Колумбии" (РВСК), находящейся в списке организаций, которые Соединенные Штаты считают террористическими. Об этом заявил во вторник на регулярном брифинге для журналистов руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

РВСК числятся в американском списке террористических организаций с 1997 года. При этом на текущей неделе исполняется пять лет с того момента, как между правительством Колумбии и группировкой было подписано мирное соглашение. "Мы начали процесс консультаций с Конгрессом по тем действиям, которые мы предпринимаем в отношении РВСК", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос журналиста, но отказался предоставить дополнительные сведения по этому вопросу.

Вооруженный конфликт между властями Колумбии и РВСК начался в 1960-х годах. За это время его жертвами стали более 200 тыс. человек, несколько миллионов превратились в беженцев. 24 ноября 2016 года в Гаване представители правительства Колумбии и РВСК подписали соглашение о прекращении конфликта. После разоружения боевиков под контролем международной мониторинговой миссии под эгидой ООН на базе повстанческой организации была создана политическая партия.