На Украине отработали новую тактику применения Javelin и Bayraktar

КИЕВ, 24 ноября. /ТАСС/. Новая тактика применения американских противотанковых ракетных комплексов Javelin и турецких ударных беспилотников Bayraktar отработана на украинском полигоне Широкий Лан в Николаевской области. Об этом сообщил во вторник в Facebook главнокомандующий ВС Украины Валерий Залужный.

"Учитывая опыт боевых действий в районе проведения операции Объединенных сил [силовой операции в Донбассе], мы отработали новую тактику их применения в боевых условиях и продемонстрировали командирам бригад и полков. Мы также показали их комплексное применение в условиях ночи и плохой видимости", - отметил он. Залужный отметил, что поставка Украине этих комплексов "существенно повысила боеспособность" украинской армии.

Сообщается, что инструкторско-методическое занятие проходит в рамках подведения итогов деятельности ВС Украины в 2021 году.

Глава подкомитета парламента Украины по оборонной промышленности Игорь Копытин во вторник подтвердил факт использования украинскими военнослужащими в Донбассе комплексов Javelin. Кроме того, подчеркнул он, представители властей США одобрили такой подход Киева.

Американское издание Military Times сообщило в воскресенье со ссылкой на начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины генерал-майора Кирилла Буданова, что украинские военнослужащие уже применяли против сил республик Донбасса комплексы Javelin, поставленные США. Представитель Луганской народной республики в политической подгруппе Контактной группы Родион Мирошник заявил, что применение этого оружия в Донбассе стало еще одним доказательством нарушения украинской стороной Минских соглашений по урегулированию конфликта.

Между тем начальник пресс-службы Объединенных сил Ярослав Мельничук заявил в комментарии изданию "Украинская правда", что информация о боевом применении Javelin в Донбассе не соответствует действительности и что эти комплексы по состоянию на 23 ноября там не использовались.