В Иране заявили, что в преддверии переговоров в Вене с недоверием смотрят на действия США

ТЕГЕРАН, 24 ноября. /ТАСС/. Тегеран в преддверии возобновления переговоров по ядерной сделке в Вене с недоверием относится к действиям Вашингтона. Об этом заявил во вторник глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян во время телефонной беседы с начальником федерального департамента иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассисом.

"Амир Абдоллахиян, говоря о начале переговоров <...> в Вене, подчеркнул, что Иран готов к быстрому достижению хорошего соглашения, однако с недоверием смотрит на действия США", - сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства.

По словам министра, "с одной стороны, США заявляют о готовности вернуться к ядерной сделке, но, с другой стороны, вводят новые санкции в отношении иранцев". "Противоречивые действия Вашингтона являются одним из основных препятствий на переговорах", - добавил он.

Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе был подписан в 2015 году пятью постоянными членами Совета Безопасности ООН и Германией. В 2018 году Дональд Трамп, занимавший в тот момент пост президента США, в одностороннем порядке вышел из СВПД. Его преемник Джо Байден неоднократно выражал готовность возобновить выполнение обязательств по сделке. Группа "пять плюс один" (Россия, Великобритания, Германия, Китай, США и Франция) с апреля ведет в Вене переговоры по данному вопросу. Начало очередного раунда запланировано на 29 ноября.