В ООН призвали вывести беженцев на польской границе в более безопасное место

ЖЕНЕВА, 24 ноября. /Корр. ТАСС Константин Прибытков/. Некоторые из беженцев и просителей убежища, находящихся на польско-белорусской границе и пытающихся проникнуть в Польшу, могут иметь "убедительные причины для движения, включая воссоединение с семьей" в других странах Европы. Вместе с тем на настоящий момент приоритетное внимание должно быть уделено перемещению скопившихся у границы людей "из пограничного района в более безопасное место в Белоруссии", заявила во вторник ТАСС официальный представитель Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) Шабия Манту.

"Что касается немедленной меры, приоритетом для этой группы является перемещение в более безопасное место в Белоруссии, от пограничной территории, чтобы предотвратить дальнейшую потерю жизней", - сказала она. Как подчеркнула официальный представитель, эти люди "срочно нуждаются в переводе в безопасное и достойное место для размещения, где их основные гуманитарные и медицинские нужды могут быть удовлетворены". Там им "можно будет дать совет, чтобы определить подходящие решения для каждого человека на основе его особого профиля и индивидуальных обстоятельств".

Отвечая на вопрос корреспондента ТАСС о том, о каких решениях может идти речь, Манту заявила, что "в зависимости от индивидуальных обстоятельств и нужд могут быть различные варианты". Среди возможных вариантов она назвала предоставление убежища в Белоруссии "для тех, кто стремится получить убежище". Вместе с тем, по ее словам, "некоторые просители убежища и беженцы в этой группе могут также иметь убедительные причины для движения, включая воссоединение с семьей в других местах в Европе". "А для тех, кто, как будет установлено, не нуждается в международной защите, имеется решение в виде содействия безопасному, достойному и добровольному возвращению домой", - констатировала Манту.

Официальный представитель сообщила, что УВКБ поддерживает контакт с "соответствующими властями", к которым оно "обратилось с призывом рассмотреть все гуманитарные варианты для реагирования на ситуацию в увязке с индивидуальными обстоятельствами, правами человека и потребности людей из этой группы в международной защите".

Как сообщила во вторник пресс-служба МИД Белоруссии, заместитель министра Сергей Алейник встретился с региональным директором Международной организации по миграции по странам Юго-Восточной и Восточной Европы, а также Центральной Азии Ренатой Хельд и заместителем директора Европейского бюро УВКБ Анджелой Ли Роси. В ходе встречи стороны подтвердили взаимную заинтересованность в сохранении и дальнейшем развитии взаимодействия. "Представители международных организаций информировали о возможностях, доступных в рамках их мандатов, по содействию в урегулировании кризисных ситуаций с беженцами и мигрантами, в том числе их добровольному возвращению на родину и воссоединению с семьями в странах ЕС и иных государствах", - говорится в сообщении.