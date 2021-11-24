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Пентагон опроверг информацию об обстреле базы США в сирийской провинции Хасеке

Агентство SANA ранее сообщило, что как минимум пять ракетных снарядов были выпущены по военному аэродрому на базе Харраб-эль-Джейр

ВАШИНГТОН, 24 ноября. /ТАСС/. Министерство обороны США не располагает оперативными данными о том, что американская база Харраб-эль-Джейр, расположенная в сирийской провинции Хасеке, во вторник подверглась ракетной атаке. Об этом сообщила корреспонденту ТАСС официальный представитель Пентагона Джессика Макналти.

"Мы видели сообщения прессы о том, что ракетному обстрелу подверглась американская военная база в Сирии, однако оперативная информация, подтверждающая это, отсутствует", - отметила она.

Ранее во вторник сирийское информационное агентство SANA сообщило, что как минимум пять ракетных снарядов были выпущены по военному аэродрому на базе Харраб-эль-Джейр, которую используют американские силы. Как указывает агентство, сразу же после обстрела с базы было поднято несколько вертолетов США, которые пытались обнаружить место запуска ракет.

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