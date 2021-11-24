Главы МИД Румынии и Польши обсудили положение на Черном море и миграционный кризис

БУХАРЕСТ, 24 ноября. /ТАСС/. Главы МИД Румынии Богдан Ауреску и Польши Збигнев Рау, который находится с рабочим визитом в Бухаресте, провели консультации, по итогам которых заявили об озабоченности "российской угрозой" на границе с Украиной и на Черном море. Заявления министров транслировались онлайн на страницах румынского внешнеполитического ведомства в "Фейсбуке" и на YouTube.

"У нас вызывает озабоченность угрожающее развертывание российских сил вблизи Украины и на Черном море", - сказал глава румынского МИД. "Чрезвычайно важно рассматривать восточный фланг НАТО в его целостности, увеличить военное присутствие альянса в регионе и не позволять третьим игрокам использовать Черное море как инструмент влияния и дестабилизации", - продолжал он.

Ауреску заявил, что Польша, Литва и Латвия "сталкиваются со стороны режима [президента Белоруссии Александра] Лукашенко с беспрецедентной и неприемлемой гибридной угрозой, с манипулированием мигрантами, что создает на внешней границе ЕС и НАТО многосторонний кризис безопасности и ведет к гуманитарному кризису".

Миграционный кризис, утверждал в свою очередь Рау, - это "составная часть более широкой операции, в которой недавние события на Украине играют важную роль". "Мы (Рау и Ауреску - прим. ТАСС) пытались найти общий знаменатель этих событий и немедленно согласились, что они вдохновлены и, конечно же, контролируются из Москвы", сказал он.

Президент РФ Владимир Путин ранее называл обвинения в адрес России о якобы причастности к ситуации с мигрантами, сложившейся на границе Белоруссии и ЕС, попытками переложить проблемы "с больной головы на здоровую". По его словам, Россия не имеет к этому никакого отношения, а страны Запада ищут виновных, чтобы снять с себя ответственность за происходящие события.

Кризис на границе Белоруссии с Латвией, Литвой и Польшей, куда с начала года устремились мигранты, резко обострился 8 ноября. Несколько тысяч человек подошли с белорусской стороны к польской границе и не покидают приграничную зону, некоторые из них попытались попасть на территорию Польши, сломав заграждение из колючей проволоки. Страны ЕС обвиняют Минск в намеренной эскалации кризиса и призывают к введению санкций. Лукашенко заявляет, что в этой ситуации виноваты сами страны Запада, из-за действий которых люди бегут от войны.