В Раду внесли законопроект о продлении действия особого статуса Донбасса

КИЕВ, 24 ноября. /ТАСС/. Законопроект о продлении действия закона об особом порядке самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей зарегистрирован во вторник в Верховной раде Украины.

Согласно информации на сайте украинского парламента, законопроект № 6342 получен Радой и передан на рассмотрение руководству. Текст документа пока не опубликован. Инициаторами законопроекта числятся 33 народных депутата, большинство из которых от президентской фракции "Слуга народа".

В октябре секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что в скором времени предстоит тяжелая работа по рассмотрению вопроса о продлении на год закона об особом статусе Донбасса. Согласно нынешней редакции, действие закона заканчивается 31 декабря 2021 года.

Закон "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" впервые был принят в 2014 году и с тех пор автоматически продлевается решением парламента на очередной год. Однако на практике этот закон, который предоставляет Донбассу также право свободно пользоваться русским языком и создавать отряды народной милиции, не работал ни одного дня. Его вступление в силу в нарушение Минских соглашений было оговорено целом рядом условий, в том числе предварительным проведением на неподконтрольных Киеву территориях демократических выборов и выводом оттуда "незаконных вооруженных формирований".

Кроме того, особый статус Донбассу должен быть предоставлен на постоянной основе. Для этого была разработана "формула Штайнмайера", которая оговаривает введение особого статуса в отдельных районах Донецкой и Луганской областей сначала на временной основе в день проведения местных выборов, а после подтверждения ОБСЕ их легитимности - на постоянной. По итогам последнего саммита "нормандской четверки" (Германия, Россия, Украина, Франция) в декабре 2019 года Киев обязался законодательно также ее закрепить, но обещание не выполнил.