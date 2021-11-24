В МВД Белоруссии предложили лишать гражданства за преступления экстремистского толка

МИНСК, 24 ноября. /ТАСС/. Главное управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД Белоруссии предлагает лишать гражданства тех, кто был признан виновным в совершении некоторых категорий преступлений экстремистского характера. Об этом сообщил начальник управления Андрей Паршин.

"В настоящий момент нами совместно с заинтересованными государственными органами прорабатываются законодательные инициативы, направленные на обеспечение национальной безопасности государства. В частности, полагаем, что гражданство Республики Беларусь может быть утрачено лицами, признанными виновными в совершении отдельных категорий преступлений экстремистской направленности или причинении тяжкого вреда интересам Республики Беларусь, независимо от способа приобретения гражданства", - сказал он в интервью изданию "Минская правда".

По его словам, Управление также предлагает применять к лицам, совершим преступления экстремистской направленности, в качестве дополнительного наказания общую конфискацию имущества. Также в Управлении выступают с инициативой установить безусловную административную ответственность за подписку на интернет-ресурсы, материалы которых были признаны экстремистскими.

В середине октября правительство Белоруссии приняло постановление "О мерах противодействия экстремизму и реабилитации нацизма". Согласно документу, МВД будет вести и размещать на своем сайте перечни организаций, формирований и лиц, признанных экстремистскими формированиями. Позже в МВД сообщили, что более 200 тыс. подписчиков интернет-ресурсов, продукция которых признана белорусскими судами экстремистской, покинули эти сообщества. Как пояснили в ведомстве, подписчики таких ресурсов формально могут стать участниками уголовного преследования. Сообщалось, что подписчиков интернет-ресурсов, признанных экстремистскими формированиями, будут приглашать в органы внутренних дел, госбезопасности или прокуратуры и под роспись предупреждать о недопустимости противоправных действий, и если те не покинут ряды экстремистского формирования, появятся основания для доследственной проверки.