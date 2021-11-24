Членов трех ультраправых групп вызвали в Конгресс США на слушания о штурме Капитолия

ТАСС, 24 ноября. Специальный комитет Палаты представителей Конгресса США по расследованию произошедшего 6 января штурма Капитолия вызвал на слушания три ультраправые группировки, которые подозреваются в планировании нападения на здание Конгресса. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой комитета во вторник.

Речь идет, в частности, об организациях Proud Boys International ("Гордые парни"), Oath Keepers ("Держащие клятву") и 1st Amendment Praetorian ("Преторианцы 1-й поправки"). Их руководители также вызваны в Конгресс для дачи показаний.

"Председатель комитета Бенни Томпсон сегодня объявил <...> о выдаче <...> повесток [на слушания] в рамках расследования штурма Капитолия 6 января и его причин", - говорится в сообщении. Конгрессмены требуют от указанных формирований предоставить информацию об их действиях как накануне, так и в день штурма. Кроме того, затребованы показания лиц, которые могут потенциально обладать информацией о событиях 6 января.

В сообщении отмечается, что по меньшей мере 34 членам Proud Boys International предъявлены обвинения в связи со штурмом. Еще 18 членов Oath Keepers проходят обвиняемыми по тому же делу.