Оттава утверждает, что в Каракасе нет условий для проведения демократических выборов

ОТТАВА, 24 ноября. /ТАСС/. Условия для проведения свободных и справедливых выборов в Венесуэле до сих пор отсутствуют. С таким утверждением выступила глава канадского МИД Мелани Жоли в своем распространенном во вторник заявлении.

"21 ноября в Венесуэле прошли региональные и муниципальные выборы. Как и в 2018 году, в Венесуэле до сих пор нет условий для [проведения] свободных и справедливых выборов. Режим [президента Николаса] Мадуро продолжает сажать в тюрьмы и преследовать политических оппонентов, потенциальных оппонентов и членов гражданского общества. Также [в Венесуэле] подавляется свобода СМИ и отсутствует верховенство закона", - утверждала глава МИД Канады. Она добавила, что Оттава продолжает поддерживать венесуэльскую оппозицию и призывает Мадуро уважать конституцию страны с тем, чтобы у граждан была возможность проводить демократические выборы.

В воскресенье в Венесуэле прошли региональные и муниципальные выборы, в ходе которых граждане страны определяли будущих глав местной исполнительной власти и членов заксобраний. По данным Национального избирательного совета, правящая коалиция получила губернаторские посты как минимум в 18 из 23 штатов, оппозиционная партия "Блок демократического единства" - в двух.

Правительство и оппозиция Венесуэлы начали 13 августа в Мексике переговоры при посредничестве Норвегии. В ходе первого раунда стороны подписали меморандум о взаимопонимании, чтобы подтвердить готовность к диалогу. После этих встреч коалиция оппозиционных партий объявила, что будет участвовать в региональных выборах.