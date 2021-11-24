Новый прокурор МУС взял самоотвод по делу сына Каддафи

ООН, 24 ноября. /ТАСС/. Новый прокурор Международного уголовного суда (МУС) Карим Хан взял самоотвод по делу сына бывшего ливийского руководителя Муаммара Каддафи Сейфа аль-Ислама, обвиняемого, по версии данной структуры, в преступлениях против человечности.

"Я взял самоотвод, более не занимаюсь этим делом. Заместитель прокурора будет этим заниматься", - сообщил Хан во вторник журналистам.

На заседании Совета Безопасности ООН прокурор поделился планами посетить Ливию в начале 2022 года. "Я надеюсь, что условия позволят в начале 2022 года посетить Ливию. Намерен взаимодействовать с правительством Ливии и другими сторонами. Необходим открытый диалог", - отметил он.

Ордер МУС на арест сына бывшего правителя страны был выдан 27 июня 2011 года. Он обвиняется в преступлениях против человечности, совершенных в Ливии в 2011 году. Как ранее неоднократно заявляли в МУС, ордер продолжает действовать и ливийские власти обязаны арестовать Сейфа аль-Ислама, несмотря ни на какие законы об амнистии. Политик сейчас баллотируется на выборах президента страны, которые вместе с голосованием в парламент намечены на 24 декабря.

По мнению зампостпреда США при ООН Джеффри де Лаурентиса, сын Каддафи должен предстать перед судом. "Мы призываем Правительство национального единства принять все возможные меры для ареста и выдачи тех, кого разыскивает Международный уголовный суд", - назвал позицию Вашингтона дипломат.

Заместитель постпреда России при ООН Геннадий Кузьмин на заседании Совбеза призвал все стороны проявить максимальную сдержанность вокруг Ливии, чтобы позволить ливийскому народу реализовать законное право избирать и быть избранным. Кузьмин отметил, что линия МУС по ливийскому сюжету в целом остается избирательной.