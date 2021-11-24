СМИ: власти Гонконга и КНР проведут совещание по вопросам открытия границы

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 24 ноября. /ТАСС/. Представители властей и органов здравоохранения Гонконга и материкового Китая проведут в четверг совещание в Шэньчжэне (южная провинция Гуандун), на котором будут утверждены окончательные план и сроки открытия границы для бескарантинных поездок граждан. Об этом сообщила в среду газета South China Morning Post со ссылкой на источник в центральном правительстве КНР.

По данным издания, гонконгскую делегацию на консультациях возглавит главный секретарь (второй по значимости пост) Джон Ли.

Этому предшествовал завершившийся накануне четырехдневный визит группы медицинских экспертов КНР в этот специальный административный район. Они проинспектировали здесь ряд объектов, включая международный аэропорт Чеклапкок, больницы, карантинные центры и отели с целью изучения эффективности предпринимаемых противоэпидемических мер.

Ожидается, что первый этап открытия сухопутной границы между Гонконгом и соседней провинцией Гуандун начнет реализовываться в первой половине декабря. На этой стадии будет действовать строгая система квот, разрешающая бескарантинный въезд лишь нескольким сотням человек в день.

Глава гонконгской администрации Кэрри Лам неоднократно заявляла, что открытие границы с материковой частью Китая является ее главным приоритетом. Она рассчитывает, что к февралю поездки приобретут более широкий размах, что позволит организовывать массовые мероприятия. Полномасштабное открытие границы между Гонконгом и провинцией Гуандун для бескарантинных поездок в рамках третьего этапа плана ожидается не позднее июня 2022 года.

В последние месяцы в специальном административном районе Гонконг, где от коронавируса полностью вакцинировано 67% населения, выявлялись лишь завозные случаи заражения. Несмотря на это, власти КНР не спешили смягчать строгие карантинные меры на границе, которая фактически остается закрытой с начала пандемии, что создало неудобства для тысяч семей и предпринимателей.