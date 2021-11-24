{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Токаев назначил главой Алма-Атинской области Казахстана своего помощника Каната Бозумбаева

Другим указом президент республики освободил от должности прежнего руководителя региона Амандыка Баталова
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев Пресс-служба МИД РФ/ТАСС
Описание
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
© Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

НУР-СУЛТАН, 24 ноября. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев освободил от должности главу администрации Алма-Атинской области Амандыка Баталова и назначил руководителем региона своего помощника Каната Бозумбаева. Об этом сообщила в среду пресс-служба президента.

"Назначить Бозумбаева Каната Алдабергеновича акимом [главой администрации] Алматинской области, освободив от должности помощника президента Республики Казахстан", - говорится в указе главы государства.

Другим указом Токаев освободил от должности прежнего руководителя региона Баталова.

52-летний Бозумбаев был назначен помощником президента в декабре 2019 года. С марта 2016 года по февраль 2019 года он возглавлял министерство энергетики республики.

Теги
Казахстан
СМИ: не менее 80 боевиков ИГ сдались талибам в афганской провинции Нангархар
Дополнительные подробности не приводятся
Читать полностью