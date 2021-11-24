Токаев назначил главой Алма-Атинской области Казахстана своего помощника Каната Бозумбаева

НУР-СУЛТАН, 24 ноября. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев освободил от должности главу администрации Алма-Атинской области Амандыка Баталова и назначил руководителем региона своего помощника Каната Бозумбаева. Об этом сообщила в среду пресс-служба президента.

"Назначить Бозумбаева Каната Алдабергеновича акимом [главой администрации] Алматинской области, освободив от должности помощника президента Республики Казахстан", - говорится в указе главы государства.

Другим указом Токаев освободил от должности прежнего руководителя региона Баталова.

52-летний Бозумбаев был назначен помощником президента в декабре 2019 года. С марта 2016 года по февраль 2019 года он возглавлял министерство энергетики республики.