Жители Турции поддерживают Эрдогана, несмотря на ослабление лиры

АНКАРА, 24 ноября. /ТАСС/. Жители Турции выражают в социальных сетях поддержку правительству президента Реджепа Тайипа Эрдогана, несмотря на ослабление турецкой лиры. В этом в среду убедился корреспондент ТАСС.

В Twitter за последние сутки активно набирает обороты хештег DevletiminYanindayim, что переводится как "я поддерживаю государство". Менее чем за 12 часов почти 900 тыс. пользователей опубликовали посты в социальной сети с данным хештегом.

Между тем в Twitter также есть те, кто использует призыв выходить на улицу в связи с ухудшающейся экономической обстановкой в республике. Такие пользователи используют хештег Sokaga ("На улицу"). Однако таких пользователей более чем в три раза меньше - 294 тыс. человек.

Данные торгов свидетельствуют, что в среду курс турецкой национальной валюты лиры по отношению к доллару США третий день подряд начинает с падения. Торги вторника лира начала с курса 11,38 за доллар, который в течение дня начал резко расти, в то же время утром в среду национальная валюта Турции упала до 13,15 лиры за доллар.

Ситуация с турецкой лирой

С начала года турецкая валюта девальвировалась на 70%, что стало одним из самых крупных падений стоимости нацвалюты за последние годы. В январе за доллар давали порядка 7,3 лиры.

На прошлой неделе Центробанк Турции понизил одну из ключевых ставок в качестве меры по стабилизации лиры и инфляции. Речь идет о процентной ставке на аукционах недельного репо (краткосрочный заем средств под залог ценных бумаг), которая снижена с 16% до 15%. За снижение активно выступает президент Тайип Эрдоган, считая процентные ставки "бедой народа". ЦБ в свою очередь традиционно убеждает власти, что снижение ставок негативно отразится на финансовых показателях и не является решением.

На фоне падения лиры оппозиция поставила вопрос о необходимости досрочных президентских и парламентских выборов, считая, что нынешнее руководство страны не может справиться с экономическими проблемами. Эрдоган, однако, исключил возможность проведения досрочных выборов, заявив, что они состоятся в срок, в 2023 году.