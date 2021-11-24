Китай выступил против односторонних санкций США в отношении "Северного потока - 2"

ПЕКИН, 24 ноября. /ТАСС/. Китай выступает решительно против односторонних санкций США против "Северного потока - 2" и считает их проявлением гегемонии Соединенных Штатов. Об этом заявил в среду официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

"Мы против политизации коммерческих проектов, против односторонних санкций. <...> Подобные действия США - чистой воды гегемонизм, попирающий основополагающие нормы международного права", - сказал он на брифинге.

По словам китайского дипломата, Вашингтон пытается под благовидным предлогом решать международные вопросы деловой повестки исключительно в свою пользу, полностью пренебрегая интересами других стран. "Подобные действия, несомненно, вызовут протест мирового сообщества", - подчеркнул Чжао Лицзянь.

Как заявил во вторник на брифинге глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс, США намерены продолжать вводить санкции против газопровода "Северный поток - 2", который американская сторона считает "российским геополитическим проектом" и "плохой сделкой" для Европы и Украины.

Министерство финансов США во вторник ввело санкции в отношении базирующейся на Кипре компании Transadria и ходящего под российским флагом судна Marlin. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя ранее заявление госсекретаря США Энтони Блинкена, назвал незаконными возможные новые рестрикции США по "Северному потоку - 2".

Российская сторона неоднократно подчеркивала, что "Северный поток - 2" является исключительно коммерческим проектом и реализуется совместно с европейскими партнерами. Песков выражал недоумение попытками ряда стран обусловить судьбу газопровода политически мотивированными обстоятельствами. Москва также неоднократно заявляла о том, что никогда не использовала энергоресурсы в качестве инструмента давления.