Украина на границе с Белоруссией начала спецоперацию "Полесье"

КИЕВ, 24 ноября. /ТАСС/. Спецоперация "Полесье", в которой принимают участие сотрудники правоохранительных органов и военнослужащие Украины, началась в среду на границе с Белоруссией. Об этом сообщил заместитель председателя Государственной пограничной службы Украины Владимир Никифоренко.

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"Для дальнейшего реагирования на возможное осложнение ситуации совместно с взаимодействующими государственными структурами согласовано проведение специальной пограничной операции и проработан соответствующий план", - цитирует его пресс-служба на сайте ведомства.

По словам Никифоренко, на украинско-белорусской границе сохраняется угроза возникновения миграционного кризиса и вероятность появления потока мигрантов в страну. Он уточнил, что главная задача, которая поставлена перед участниками спецоперации, - не допустить проникновения нелегальных мигрантов на Украину. Для этого, по его словам, обеспечена координация всех принимающих в ней ведомств - Госпогранслужбы, Нацгвардии, полиции, вооруженных сил и других.

К спецоперации для патрулирования планируется привлечь авиацию, в том числе беспилотную. Кроме того, предусмотрено существенное усиление пограничного режима на украинско-белорусском участке. В пределах приграничных районов выставят контрольные посты на автомобильных дорогах, проверят автобусные и железнодорожные станции, а также проведут превентивные мероприятия в населенных пунктах приграничья, уточнили в Госпогранслужбе.

Ситуация на границе

Во вторник в правительстве Украины сообщили, что в стране начал работу межведомственный штаб по координации действий силовых органов страны для защиты госграницы. Его создание в минувшую пятницу анонсировал глава МВД Украины Денис Монастырский. Он также заявлял, что Верховная рада должна быть готова объявить чрезвычайное положение в приграничных областях Украины из-за обострения ситуации с мигрантами на белорусско-польской границе. При этом министр заверил, что в настоящее время ситуация на украинско-белорусской границе стабильная.

На границе Белоруссии с Польшей, Латвией и Литвой, куда с начала года устремились мигранты, возник кризис, который обострился 8 ноября. Несколько тысяч человек подошли с белорусской стороны к польской границе и попытались попасть на сопредельную территорию. Страны ЕС обвиняют Минск в намеренной эскалации кризиса. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что в этой ситуации виноваты сами страны Запада, из-за действий которых люди бегут от войны.