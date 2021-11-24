Президент Вьетнама намерен обсудить с Путиным направления развития связей двух стран

ХАНОЙ, 24 ноября. /ТАСС/. Президент Социалистической Республики Вьетнам (СРВ) Нгуен Суан Фук во время предстоящего в конце ноября визита в Москву намерен обсудить с президентом РФ Владимиром Путиным стратегические направления развития связей двух стран. Об этом глава вьетнамского государства рассказал в эксклюзивном интервью ТАСС перед началом зарубежного турне, в ходе которого он посетит Швейцарию и Россию.

"На предстоящих переговорах мы с президентом Путиным дадим оценку итогам развития двусторонних отношений за прошедшее время, а также обсудим актуальные текущие вопросы и согласуем стратегические направления сотрудничества", - сообщил Нгуен Суан Фук.

Он также отметил, что лидеры двух стран намерены поговорить о мерах по устранению существующих преград на пути развития межгосударственных связей и рассмотрят дальнейшие шаги, направленные на продвижение взаимодействия между Вьетнамом и Россией по всем ключевым направлениям, с тем чтобы сотрудничество двух стран приносило еще более солидные результаты, а всеобъемлющее стратегическое партнерство поднялось на новые высоты в области политики, в сферах экономики, торговли, энергетики, обороны и безопасности, образования, подготовки кадров и других.

По словам президента СРВ, еще одна из важных тем, в продвижении которой особенно заинтересованы обе страны - восстановление транспортного сообщения, взаимных поездок и экономических связей в период после коронавирусной пандемии. "Будем активизировать взаимодействие по этим направлениям и своевременно устранять все возникающие на этом пути трудности и препятствия", - подчеркнул вьетнамский лидер.