Вьетнам выразил желание сотрудничать с РФ в производстве вакцин против COVID-19

ХАНОЙ, 24 ноября. /ТАСС/. Вьетнам желает сотрудничать с Россией в совместном производстве вакцин против COVID-19. Об этом заявил в интервью ТАСС президент Социалистической Республики Вьетнам (СРВ) Нгуен Суан Фук перед предстоящим в последние числа ноября официальным визитом в Россию.

Вьетнам стал одной из первых стран в Юго-Восточной Азии, лицензировавшей российскую вакцину против коронавируса "Спутник V", и первой страной в регионе, начавшей у себя ее производство. Как отметил Нгуен Суан Фук, во Вьетнаме высоко ценят, что Россия стала одной из первых стран мира, успешно разработавшей и наладившей производство вакцины против COVID-19. "Мы желаем активизировать сотрудничество с Россией в области передачи технологий по производству вакцин и лекарств от COVID-19", - отметил президент СРВ.

Глава государства рассказал, что в конце сентября этого года первая партия вакцины "Спутник V" из почти 740 тыс. доз была официально передана вьетнамской стороне. Одновременно местная фармацевтическая компания VABIOTECH начала розлив во Вьетнаме первого миллиона доз вакцины "Спутник V", создав тем самым, по его словам, условия для того, чтобы "деловые круги двух стран смогли приступить к реализации крупномасштабных проектов по производству во Вьетнаме российских вакцин и лекарств против ковида".