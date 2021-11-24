МИД КНР призвал США прервать диалог с Тайванем

ПЕКИН, 24 ноября. /ТАСС/. Китайские власти требуют от США прервать экономический диалог с Тайванем и напоминают, что дестабилизирующие попытки тайваньской администрации обречены на провал. Об этом заявил в среду официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

"Китай выражает по данному поводу решительное недовольство и категорический протест, - сказал он на брифинге. - США должны придерживаться своих обязательств и немедленно прервать взаимодействие с Тайванем. <...> Мы также предупреждаем тайваньскую администрацию, что ее попытки при поддержке Соединенных Штатов обеспечить "независимость" Тайваня и подорвать отношения с материковым Китаем обречены на провал".