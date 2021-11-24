ЕС призвал Россию отменить закон о расширении доступа товаров из ДНР и ЛНР на рынок РФ

БРЮССЕЛЬ, 24 ноября. /ТАСС/. Евросоюз выразил сожаление в связи с принятием Россией закона о расширении доступа товаров из Донецкой и Луганской народных республик на отечественный рынок и призвал Москву отменить этот закон, который, по мнению Брюсселя, обостряет конфликт на востоке Украины. Об этом говорится в распространенном в среду заявлении представителя внешнеполитической службы Евросоюза.

"Европейский союз сожалеет о принятии российского закона, подписанного президентом РФ Владимиром Путиным 15 ноября, об упрощении торговых правил, чтобы расширить доступ [на российский рынок] товаров из временно неподконтрольных правительству районов Донецкого и Луганского регионов Украины, - говорится в заявлении. - ЕС призывает Россию отменить этот закон и перестать принимать односторонние меры, которые ведут только к обострению конфликта на востоке Украины".

В документе отмечается, что, по мнению ЕС, такие действия "подрывают суверенитет и территориальную целостность Украины в том числе в сфере таможенного контроля". "Они имеют потенциал усилить напряженность и закрепить статус-кво (то есть независимость Донецка и Луганска от Киева - прим. ТАСС), затрудняя будущий процесс по реинтеграции [этих регионов]", - отмечается в тексте.

Президент РФ Владимир Путин 15 ноября подписал указ об оказании гуманитарной поддержки населению отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины. Документ опубликован в понедельник на официальном портале правовой информации. Согласно указу, Путин поручил правительству РФ в месячный срок принять ряд мер, смягчающих условия для допуска на российские рынки товаров из Донецкой и Луганской народных республик. Речь идет в том числе об участии таких товаров в госзакупках наравне с российскими. Кроме того, правительству также в месячный срок поручается обеспечить признание в РФ действительными сертификатов о происхождении товаров, выдаваемых организациями, фактически действующими в ДНР и ЛНР. В числе мер поддержки президент РФ поручил кабмину обеспечить неприменение количественных ограничений экспорта и импорта в отношении товаров, перемещение которых осуществляется через государственную границу РФ на территории указанных районов или с таких территорий (за исключением отдельных видов товаров).

В тот же день глава ДНР Денис Пушилин назвал этот закон "важнейшим шагом в поддержку республик", благодаря которому Россия в полной мере открыла свои рынки для их товаров.