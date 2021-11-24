Bild: МИД и министерство экономики в новом правительстве ФРГ отходят "Зеленым"

БЕРЛИН, 24 ноября. /ТАСС/. Германские "зеленые" в будущем правительстве возглавят МИД и новое министерство по делам климата и экономики. Об этом сообщил в среду таблоид Bild со ссылкой на утечки из уже согласованного коалиционного договора.

Ранее кандидатами на эти посты назывались сопредседатели партии Анналена Бербок и Роберт Хабек. По данным Bild, сопредседатель "зеленых" Анналена Бербок станет главой МИД в новом правительстве Германии.

Глава Свободной демократической партии Кристиан Линднер должен стать министром финансов, пишет Bild, а представитель фракции этой же политической силы Марко Бушман - министром юстиции. К социал-демократам отойдут Минздрав и Минобороны.

Коалиционный договор будет представлен в течение дня. В частности, в нем зафиксировано распределение министерских портфелей, описаны аспекты внутренней и внешней политики, сценарии борьбы с климатическими изменениями, рычаги противодействия пандемии.

Социал-демократы, либералы и "зеленые" ведут переговоры о коалиции с 28 сентября. Следующим канцлером, как предполагается, станет социал-демократ Олаф Шольц.